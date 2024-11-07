В приграничном районе Курской области сбили ракету ВСУ

Ракету ВСУ сбили в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Силы ПВО предотвратили ракетный удар над Курской областью

Ранее в области объявляли ракетную опасность.

«Украинская ракета уничтожена в приграничном районе... Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал губернатор.

Накануне над Курской областью уничтожили два беспилотника ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОРакетаКурская Область

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