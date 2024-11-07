В приграничном районе Курской области сбили ракету ВСУ
7 ноября 202410:54
Ракету ВСУ сбили в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее в области объявляли ракетную опасность.
«Украинская ракета уничтожена в приграничном районе... Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал губернатор.
Накануне над Курской областью уничтожили два беспилотника ВСУ, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru