В приграничном районе Курской области сбили ракету ВСУ

Более 130 крупных коммерческих помещения приобрели предприниматели у Москвы с начала года На юго-западе Москвы проведут ремонт в 14 поликлиниках Новый жилой комплекс построят на юге Москвы в Даниловском районе В Западном Бирюлево будет построена новая улица Уникальная выставка «Деньги мира» готовится к открытию в Москве