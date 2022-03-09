Минобороны: ВС неукоснительно соблюдают «режим тишины» на 13 гумкоридорах
Вооруженные силы России неукоснительно соблюдают «режимы тишины», которые были введены в 10:00 9 марта на 13 гуманитарных коридорах на Украине. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, с 10:00 часов на всех направлениях также была отмечена интенсивная перегруппировка подразделений войск Украины и националистических батальонов, а также наращивание сил и средств.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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