С 2027 года в РФ страховую пенсию начнут назначать автоматически

По словам Стенякиной, сейчас для того, чтобы начать получать выплаты, необходимо сначала подать заявление либо лично в МФЦ, либо на портале «Госуслуги». Но, согласно нововведениям, фонд сам примет решение о назначении пенсии за 30 дней до того, как гражданин достигнет необходимого возраста.

Уточняется, что для этого фонд будет использовать уже имеющиеся в его системах данные и в течение трех рабочих дней уведомит будущего пенсионера о назначении выплат. Депутат подчеркнула, что новый порядок будет применяться при назначении пенсии по старости: и тем, кто выходит на пенсию в установленном возрасте, и тем, у кого есть право на досрочный выход.

Однако Стенякина добавила, что исключение составят граждане с периодами работы за границей, так как их пенсии потребуют подтверждения иностранного стажа. По ее словам, условием для автоматического назначения будут не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что максимальная надбавка к пенсии для работающих пенсионеров после перерасчета превысит 470 рублей в месяц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».