С 2027 года в РФ страховую пенсию начнут назначать автоматически
С 1 января 2027 года в России страховую пенсию по старости будут назначать автоматически без заявления от гражданина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерину Стенякину.
Соответствующий проект закона Минтруда РФ уже опубликован для общественного обсуждения. Политик уточнила, что главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявление в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии.
По словам Стенякиной, сейчас для того, чтобы начать получать выплаты, необходимо сначала подать заявление либо лично в МФЦ, либо на портале «Госуслуги». Но, согласно нововведениям, фонд сам примет решение о назначении пенсии за 30 дней до того, как гражданин достигнет необходимого возраста.
Уточняется, что для этого фонд будет использовать уже имеющиеся в его системах данные и в течение трех рабочих дней уведомит будущего пенсионера о назначении выплат. Депутат подчеркнула, что новый порядок будет применяться при назначении пенсии по старости: и тем, кто выходит на пенсию в установленном возрасте, и тем, у кого есть право на досрочный выход.
Однако Стенякина добавила, что исключение составят граждане с периодами работы за границей, так как их пенсии потребуют подтверждения иностранного стажа. По ее словам, условием для автоматического назначения будут не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов индивидуального пенсионного коэффициента.
Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что максимальная надбавка к пенсии для работающих пенсионеров после перерасчета превысит 470 рублей в месяц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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