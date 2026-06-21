Украина должна выплатить МВФ примерно $1,5 млрд до конца 2026 года
До конца 2026 года Украина должна направить примерно $1,5 млрд на погашение задолженности перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Известно, что с начала текущего года Киев уже перечислил МВФ примерно $1 млрд в счет обслуживания ранее накопленных обязательств, а ежемесячные выплаты составляют более $200 млн. Отмечается, что в совокупности задолженность Украины перед МВФ — более $10 млрд.
15 апреля Международный валютный фонд опубликовал доклад, согласно которому госдолг Украины в 2026 году достигнет 122,6% валового внутреннего продукта (ВВП) с последующим повышением до 137,1% в 2027 году. При этом уровень госдоходов страны в 2026 и 2027 годах сократится до 43,8 и 41,7% от ВВП соответственно. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 51,2%.
До этого на основе данных министерства финансов Украины также стало известно, что с начала 2022 года общий объем внешнего и внутреннего государственного долга страны увеличился более чем вдвое, поднявшись с $97,96 млрд до $208,97 млрд.
Ранее венгерский журналист Габор Штир в интервью НСН отметил, что Евросоюз начинает сомневаться, что необходимо ускоренно интегрировать Украину в ЕС, поэтому «требования» Венгрии могут использоваться как поводы этого не делать.
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