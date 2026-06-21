В Крыму прекратили продажу бензина на АЗС
В Крыму прекратили продавать бензин на АЗС. Об этом в видеообращении сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Отмечается, что это произошло 21 июня с 09:00 часов по Москве.
Политик рассказал, что топливо будет отпускаться лишь государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность Крыма. По словам Аксенова, для физических и юридических лиц продажа бензина временно прекращена и за наличный либо безналичный расчет, и по талонам.
«О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно», - уточнил он в «Максе».
Ранее в Российском топливном союзе опровергли слухи о дефиците топлива в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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