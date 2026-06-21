В Крыму прекратили продажу бензина на АЗС

Политик рассказал, что топливо будет отпускаться лишь государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность Крыма. По словам Аксенова, для физических и юридических лиц продажа бензина временно прекращена и за наличный либо безналичный расчет, и по талонам.

«О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно», - уточнил он в «Максе».

Ранее в Российском топливном союзе опровергли слухи о дефиците топлива в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».