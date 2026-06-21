СМИ: Телеведущий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве
Телеведущий Дмитрий Дибров разбил голову и нос, упав с лестницы на вечеринке в Москве. Об этом сообщает канал «Baza» в «Максе».
По данным источника, инцидент произошел в клубе «Zorka» на улице Косыгина на юге столицы.
Известно, что на место ЧП оперативно прибыли медики. При осмотре у знаменитости выявили подозрение на перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.
Артиста госпитализировали. Отмечается, что в настоящий момент телеведущий находится в удовлетворительном состоянии.
Ранее представитель певицы Алены Свиридовой опроверг информацию о якобы сокращении количества выступлений артистки из-за хронического заболевания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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