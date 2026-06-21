СМИ: Телеведущий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве

Телеведущий Дмитрий Дибров разбил голову и нос, упав с лестницы на вечеринке в Москве. Об этом сообщает канал «Baza» в «Максе».

По данным источника, инцидент произошел в клубе «Zorka» на улице Косыгина на юге столицы.