СМИ: Телеведущий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве

Телеведущий Дмитрий Дибров разбил голову и нос, упав с лестницы на вечеринке в Москве. Об этом сообщает канал «Baza» в «Максе».

По данным источника, инцидент произошел в клубе «Zorka» на улице Косыгина на юге столицы.

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Известно, что на место ЧП оперативно прибыли медики. При осмотре у знаменитости выявили подозрение на перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.

Артиста госпитализировали. Отмечается, что в настоящий момент телеведущий находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее представитель певицы Алены Свиридовой опроверг информацию о якобы сокращении количества выступлений артистки из-за хронического заболевания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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