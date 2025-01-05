Минобороны: ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29
Российская авиация сбила истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, а также по скоплениям военной техники и живой силы в 137 районах.
Силы противовоздушной обороны в то же время перехватили три французские управляемые авиабомбы Hammer, снаряд американской РСЗО HIMARS и 174 беспилотника самолетного типа, добавляется в сообщении. Кроме того, российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 61 беспилотник ВСУ над пятью областями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru