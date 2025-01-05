Минобороны: ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29

Силы противовоздушной обороны в то же время перехватили три французские управляемые авиабомбы Hammer, снаряд американской РСЗО HIMARS и 174 беспилотника самолетного типа, добавляется в сообщении. Кроме того, российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 61 беспилотник ВСУ над пятью областями, передает «Радиоточка НСН».

