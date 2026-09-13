В августе в РФ сократилось потребление алкоголя

В России в августе потребление алкоголя снизилось до минимума с 1996 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику.

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Отмечается, что с начала 2026 года россияне стали пить спиртное на 0,54 литра меньше. По данным источника, показатель достиг 7,52 литра на душу населения за последние 12 месяцев. До этого минимум потребления алкоголя отмечался в 1996 году, когда показатели держались на уровне 7,5 литра в расчете на одного человека.

Статистика показывает, что в Москве в среднем пили 4,45 литра, а в Санкт-Петербурге — 5,94 литра. При этом в Новосибирской области за этот же период употребление спиртного составило по 7,75 литра на человека, в Татарстане — 9,81 литра, в Свердловской области — 9,85 литра.

Ранее руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в интервью НСН подчеркнул, что доля любителей крепкого алкоголя неуклонно снижается, а молодое поколение предпочитает слабые напитки.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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