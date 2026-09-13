Отмечается, что в результате комплексного огневого поражения украинские военные отошли на исходные позиции.

В российских силовых структурах подчеркнули, что из окружения также пытались выбраться военные 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Волчанском направлении, но операция противника тоже прошла неудачно.

По словам собеседника агентства, за сутки подтвержденные потери ВСУ в Харьковской области составили свыше 80 человек.

Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль населенного пункта Черняков в Харьковской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».