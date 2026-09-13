СМИ: ВСУ пытаются прорвать окружение в Харьковской области
Солдаты 72-й бригады ВСУ попытались прорваться из окружения в Харьковской области и понесли потери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
Отмечается, что в результате комплексного огневого поражения украинские военные отошли на исходные позиции.
В российских силовых структурах подчеркнули, что из окружения также пытались выбраться военные 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Волчанском направлении, но операция противника тоже прошла неудачно.
По словам собеседника агентства, за сутки подтвержденные потери ВСУ в Харьковской области составили свыше 80 человек.
Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль населенного пункта Черняков в Харьковской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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