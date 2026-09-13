Песков: Си Цзиньпин и Моди предлагали помощь для урегулирования на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди предлагали свои услуги для содействия урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, иностранные лидеры подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свою помощь для содействия поискам решения конфликта, пишет РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин приветствовал такую готовность и предоставил подробную информацию о положении дел, добавил Песков.
Накануне президент РФ принял участие в саммите БРИКС в Индии.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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