Песков: Си Цзиньпин и Моди предлагали помощь для урегулирования на Украине

По его словам, иностранные лидеры подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свою помощь для содействия поискам решения конфликта, пишет РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин приветствовал такую готовность и предоставил подробную информацию о положении дел, добавил Песков.

Накануне президент РФ принял участие в саммите БРИКС в Индии.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».