Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области

Силы ПВО России отражают воздушную атаку на севере Ростовской области, сообщил в Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь.

Над пятью российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ

По его словам, уничтожены беспилотники в Миллеровском и Тарасовском районах. Пострадавших нет, отражение воздушной атаки продолжается.

Ранее три мирных жителя Горловки пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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