Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области
5 января 202502:01
Силы ПВО России отражают воздушную атаку на севере Ростовской области, сообщил в Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, уничтожены беспилотники в Миллеровском и Тарасовском районах. Пострадавших нет, отражение воздушной атаки продолжается.
Ранее три мирных жителя Горловки пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru