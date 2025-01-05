Минобороны: ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник

Отмечается, что 37 дронов сбили в Ростовской области, в Брянской – 20, в Воронежской – два, в Орловской и Белгородской – по одному. До этого, утром 5 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что еще три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что внештатный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов погиб в результате удара украинского беспилотника по автомобилю на трассе Донецк-Горловка, передает «Радиоточка НСН».

