Минобороны: ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью областями, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что 37 дронов сбили в Ростовской области, в Брянской – 20, в Воронежской – два, в Орловской и Белгородской – по одному. До этого, утром 5 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что еще три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что внештатный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов погиб в результате удара украинского беспилотника по автомобилю на трассе Донецк-Горловка, передает «Радиоточка НСН».
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