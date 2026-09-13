«Неизвестная женщина» и «НАЗА»: Венецианский кинофестиваль вспомнил о войне

«Неизвестная женщина» посвящена непростой для Европы теме, судьбе женщин, которые подвергались диким и унизительным внесудебным преследованиям толпы и публичным наказаниям после Второй мировой войны за свою связь с немцами. Им брили головы, раздевали, рисовали на их телах свастики, били, иногда убивали, репрессиям подвергались и их дети. В большинстве европейских стран, где такое практиковали, власти до сих пор не признали этих позорных страниц своей истории.

Эта драма не была в числе фаворитов у аналитиков и прессы. Но жюри решило отметить именно ее. О том, как мало в конкурсе Венеции фильмов, снятых женщинами, говорили еще до открытия. Фактически это только «Неизвестная женщина», хотя есть еще документальная лента «НАЗА» («NAZA»), в которой женщина была соавтором. Речь о такой диспропорции зашла еще до старта фестиваля, на открывающей пресс-конференции журналисты спросили у главы жюри, американской актрисы и режиссера Мэгги Джилленхол об ее отношении к этой проблеме. Ситуация была особенно пикантной, учитывая, что в этот момент рядом с ней сидел программный директор Мостры Альберто Барбера, который до этого заявлял, что присланные женщинами работы были «недостаточно сильными». Джилленхол с абсолютно невозмутимым лицом сообщила, что, дескать, теперь-то всем ясно, что женщины не умеют снимать кино так хорошо, как мужчины. Дождавшись, когда зал отсмеется, она уже серьезно добавила, что это системная проблема, что женщинам труднее получать финансирование на свое кино, находить деньги на свои проекты, потому фильмов, ими снятых, меньше.