«Неизвестная женщина» и «НАЗА»: Венецианский кинофестиваль вспомнил о войне
«Золотого Льва» вопреки всем прогнозам получил единственный фильм конкурса, снятый женщиной, передает спецкор НСН Марина Латышева.
Венецианский «Золотой Лев», главный приз Мостры, достался фильму датчанки Май эль-Туки «Неизвестная женщина» («Kvinde ukendt»). Это всего третий ее полнометражный фильм — первый был довольно обычной зрительской мелодрамой, второй выиграл важный приз фестиваля «Сандэнс» в США и был вдвинут от Дании на Оскар в «иностранную» номинацию. И вот ее новая работа победила на старейшем и одном из самых важных мировых кинофорумов. Кроме того, сыгравшая в этом фильме Матильда Арсель получила еще и актерский кубок Вольпи за лучшую женскую роль.
«Неизвестная женщина» посвящена непростой для Европы теме, судьбе женщин, которые подвергались диким и унизительным внесудебным преследованиям толпы и публичным наказаниям после Второй мировой войны за свою связь с немцами. Им брили головы, раздевали, рисовали на их телах свастики, били, иногда убивали, репрессиям подвергались и их дети. В большинстве европейских стран, где такое практиковали, власти до сих пор не признали этих позорных страниц своей истории.
Эта драма не была в числе фаворитов у аналитиков и прессы. Но жюри решило отметить именно ее. О том, как мало в конкурсе Венеции фильмов, снятых женщинами, говорили еще до открытия. Фактически это только «Неизвестная женщина», хотя есть еще документальная лента «НАЗА» («NAZA»), в которой женщина была соавтором. Речь о такой диспропорции зашла еще до старта фестиваля, на открывающей пресс-конференции журналисты спросили у главы жюри, американской актрисы и режиссера Мэгги Джилленхол об ее отношении к этой проблеме. Ситуация была особенно пикантной, учитывая, что в этот момент рядом с ней сидел программный директор Мостры Альберто Барбера, который до этого заявлял, что присланные женщинами работы были «недостаточно сильными». Джилленхол с абсолютно невозмутимым лицом сообщила, что, дескать, теперь-то всем ясно, что женщины не умеют снимать кино так хорошо, как мужчины. Дождавшись, когда зал отсмеется, она уже серьезно добавила, что это системная проблема, что женщинам труднее получать финансирование на свое кино, находить деньги на свои проекты, потому фильмов, ими снятых, меньше.
На пресс-конференции после церемонии награждения Джилленхол отвергла предположение о том, что она и жюри в целом своим решением делали некое «политическое заявление» и определили победителя по гендерному признаку. «Конечно же вообще не смотрела «Неизвестную женщину», - снова пошутила она. - Я просто решила, что раз его снимала женщина, то это кино «Золотого Льва» и получит».
«Я предвидела этот вопрос, - добавила она уже серьезно. - Есть много снятых женщинами фильмов, которые мне не нравятся или даже категорически не нравятся, равно как и среди тех, которые были сняты мужчинами. Я устала говорить об этом снова и снова, здесь, в этом невероятном прекрасном месте, мы хотели отметить этот подобный лазеру фильм просто за то, насколько он хорош».
За лучшую мужскую роль наградили Джона Малковича, сыгравшего агента ЦРУ в черной комедии Мартина Макдоны «Дикая лошадь номер девять» («Wild Horse Nine»). Новый фильм от большого британского автора, создателя «Залечь на дно в Брюгге» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» рассказывает о двух секретных агентах, работавших в Чили, которые в 1973 году, незадолго до переворота, уехали на остров Пасхи и пытались осмыслить свою жизнь, дружбу, работу и роль в истории. Малкович был самым ожидаемым претендентом на эту награду на Лидо, и ему уже прочат как минимум оскаровскую номинацию.
Гран-при жюри получила «Возможная любовь» («Ganeunghan sarang») южнокорейца Ли Чхан-дона. Это тонкая и грустная история о двух семейных парах из разных социальных слоев, которые познакомились, быстро подружились и так же стремительно разошлись, о том, что у людей больше общего, чем они предполагают, но они все равно не могут быть вместе как раз из-за классовых различий. Днем раньше этот фильм получил премию международной Федерации кинокритики и кинопрессы ФИПРЕССИ и вообще с самой своей премьеры был фаворитом фестивальной прессы. «Серебряного Льва» за режиссуру удостоился Илья Хржановский (признан иноагентом в России по решению Минюста) за «Дау», главную часть своего глобального и скандального проекта, в центре которого судьба физика Льва Ландау. За сценарий наградили французов Стефана Бризе, Корали Амедео и Оливье Горса за фильм «Хороший маленький солдатик» («Un bon petit soldat») о корпоративной культуре и ее лицемерии и ее власти.
Не осталась без наград и «НАЗА» Юваля Абрахама и Рахель Шор, оскаровских лауреатов за документальный фильм «Нет другой земли». Их новая работа посвящена «сопутствующему ущербу», отношению военных Израиля к гибели мирного населения сектора Газа. То, что «НАЗА» примет участие в конкурсе, держалось в секрете, его участие анонсировали лишь за неделю до фестиваля. В итоге он получил спецприз жюри. Это был самый обсуждаемый фильм конкурса, вызвавший как споры так и восторженное восхищение прессы и публики. После премьеры овации длились 24 минуты, и говорят, это рекорд для Венеции. Но также было много критики и претензий, фильм упрекали в предвзятости, в непрофессионализме сделавших его журналистов — выступавшие в кадре эксперты скрывали свои лица и нет никакой возможности верифицировать их данные и само их существование. В общем, каким бы не получился итоговый расклад наград, говорить еще долго будут прежде всего о «НАЗА».
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