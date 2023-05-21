Минобороны: уничтожен склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении
Российская армия уничтожила склад артиллерийских боеприпасов Украины в районе населенного пункта Тищенковка на купянском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.
С этой целью были применены высокоточные боеприпасы «Краснополь». Кроме того, авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники украинских военных.
Ранее Россия нанесла удары по центрам подготовки украинских военнослужащих, по пунктам их дислокации, складам боеприпасов, вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru