Минобороны: уничтожен склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

С этой целью были применены высокоточные боеприпасы «Краснополь». Кроме того, авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники украинских военных.

Ранее Россия нанесла удары по центрам подготовки украинских военнослужащих, по пунктам их дислокации, складам боеприпасов, вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

