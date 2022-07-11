Минобороны Украины заявило о больших потерях и истощении ВСУ

«Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — сообщил министр.

По его словам, Украине необходимы дальнобойные артиллерийские установки, а не ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW.

Напомним, украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, с целью отвоевать южные территории Украины.

