Минобороны Украины заявило о больших потерях и истощении ВСУ

Стало известно о многочисленных потерях и истощении армии Украины, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова.

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«Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — сообщил министр.

По его словам, Украине необходимы дальнобойные артиллерийские установки, а не ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW.

Напомним, украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, с целью отвоевать южные территории Украины.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВСУУкраина
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