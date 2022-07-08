В ДНР заявили о попытке контрнаступления ВСУ под Запорожьем

По его словам, скопление войска противника было обнаружено в районе населенного пункта Гуляйполе, после чего их атаковали из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган».

«Больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», — резюмировал Безсонов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия уничтожила в Одесской области две установки берегового ракетного комплекса «Harpoon», сообщает «Свободная пресса».