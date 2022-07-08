В ДНР заявили о попытке контрнаступления ВСУ под Запорожьем
Глава Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили отпор при попытке перейти в контрнаступление в Запорожской области, сообщает ТАСС.
По его словам, скопление войска противника было обнаружено в районе населенного пункта Гуляйполе, после чего их атаковали из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган».
«Больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», — резюмировал Безсонов.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия уничтожила в Одесской области две установки берегового ракетного комплекса «Harpoon», сообщает «Свободная пресса».
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