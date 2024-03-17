Белый дом: у подразделений ВСУ в Донбассе кончаются боеприпасы

По его словам, из-за нехватки боеприпасов украинские силы вынуждены отступать.

«У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны», - сказал он.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы. Он отметил, что ЕС не сможет стать полноценной заменой США в вопросе военной помощи Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

