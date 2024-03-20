Канада выделит на боеприпасы для Киева почти 30 млн долларов

По его словам, средства будут выделены в рамках инициативы Чехии по приобретению большого количества артиллерийских боеприпасов для Украины. Глава военного ведомства отметил, что данных средств хватит на оперативную доставку около тысячи единиц боеприпасов.

Ранее в Пентагоне признали, что российская армия продолжает постепенно продвигаться на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

