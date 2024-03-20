Канада выделит на боеприпасы для Киева почти 30 млн долларов

Канада намерена выделить 40 млн канадских долларов (30 млн долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Киева, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны Уильяма Блэра.

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По его словам, средства будут выделены в рамках инициативы Чехии по приобретению большого количества артиллерийских боеприпасов для Украины. Глава военного ведомства отметил, что данных средств хватит на оперативную доставку около тысячи единиц боеприпасов.

Ранее в Пентагоне признали, что российская армия продолжает постепенно продвигаться на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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