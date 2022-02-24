Минобороны: Украинские военные массово покидают свои позиции

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают свои позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Ведомство, ссылаясь на данные разведки, заявляет, что украинские военные бросают вооружение и оставляют занимаемые пункты.

«Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве заявили, что все средства ПВО ВСУ подавлены, а военная инфраструктура украинских авиационных баз выведена из строя, пишет «Свободная пресса».

В четверг Россия начала специальную операцию на Украине для защиты мирных жителей Донбасса. По данным СМИ, российские военные уже подошли к Харькову.

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