Минобороны: Украинские военные массово покидают свои позиции
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают свои позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ведомство, ссылаясь на данные разведки, заявляет, что украинские военные бросают вооружение и оставляют занимаемые пункты.
«Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее в военном ведомстве заявили, что все средства ПВО ВСУ подавлены, а военная инфраструктура украинских авиационных баз выведена из строя, пишет «Свободная пресса».
В четверг Россия начала специальную операцию на Украине для защиты мирных жителей Донбасса. По данным СМИ, российские военные уже подошли к Харькову.
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