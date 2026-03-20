Банкротство - 80 тысяч: Почему современная молодежь не платит по счетам
Если государство хочет бороться с массовыми банкротствами зумеров, ему нужно запретить рекламу о списании долгов, заявил в пресс-центре НСН Гарри Мурадян.
Руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в пресс-центре НСН рассказал, что молодым людям, набравшим кредитов, часто предлагают списать все задолженности и обанкротить их всего за 80 тысяч рублей.
«Человек набрал кредитов и не может с ними расплатиться. Дальше ему прилетает таргетированная реклама: «Не хочешь платить по долгам? Заплати нам 80 тысяч, и мы спишем тебе долги». И человеку начинают рекламировать эту историю, что это не страшно, мол, ты просто 5 лет не сможет занимать руководящие посты в финансовых организациях. Тебе сейчас 18 лет, просто подожди, расслабься, стукнет 23 и будешь дальше продолжать жизнь. Если государство это не устраивает, то оно должно запретить такую рекламу», - рассказал он.
Ранее Мурадян в пресс-центре НСН рассказал, что нельзя считать все кредиты «плохими», так как сегодня банки дают возможность тем, кто занимается бизнесом, развиваться, такие кредиты могут принести пользу, а не вогнать в кабалу.
Горячие новости
- Банкротство - 80 тысяч: Почему современная молодежь не платит по счетам