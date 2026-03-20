На видеохостинге Rutube появится раздел с микродрамами, сообщила на фестивале контента стриминговых сервисов Original+ креативный продюсер платформы Екатерина Вульфович. На площадке события она также представила два первых проекта в этом формате — сериалы «Прима» и «Новая жизнь». На Rutube их можно будет увидеть уже в апреле. Как подчеркнул Шнейдеров, вертикальные сериалы удобно смотреть лишь на смартфоне.

«Для меня феномена микродрам нет. У всех студентов есть телефоны, все снимают вертикальный формат. При этом знаю, что мой хороший друг Максим Муссель организовывал международной кинофестивале фильмов, снятых на мобильный телефон. Вертикальное видео удобно, если ты его смотришь там, где нет нормального монитора с разрешением 16 на 9. Микродрамы - по-настоящему мобильный формат. Он имеет право на существование, но и множит количество дилетантов. Однако у каждого формата есть свои поклонники. Очень хорошо, что люди занимаются делом, а не пьют водку, например. Пусть лучше снимают вертикальное кино. Но смотреть его на нормальном мониторе невозможно», - сказал он.