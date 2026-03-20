Множит дилетантов: Почему микродрамы не вытеснят сериалы с экранов
Формат вертикальных сериалов имеет право на существование, но может увеличить число дилетантов в индустрии, сказал НСН Давид Шнейдеров.
Микродрамы сегодня интересны лишь узкой аудитории, и они вряд ли вытеснят привычные сериалы, которые зритель предпочитает смотреть на экранах с расширение 16 на 9, заявил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
На видеохостинге Rutube появится раздел с микродрамами, сообщила на фестивале контента стриминговых сервисов Original+ креативный продюсер платформы Екатерина Вульфович. На площадке события она также представила два первых проекта в этом формате — сериалы «Прима» и «Новая жизнь». На Rutube их можно будет увидеть уже в апреле. Как подчеркнул Шнейдеров, вертикальные сериалы удобно смотреть лишь на смартфоне.
«Для меня феномена микродрам нет. У всех студентов есть телефоны, все снимают вертикальный формат. При этом знаю, что мой хороший друг Максим Муссель организовывал международной кинофестивале фильмов, снятых на мобильный телефон. Вертикальное видео удобно, если ты его смотришь там, где нет нормального монитора с разрешением 16 на 9. Микродрамы - по-настоящему мобильный формат. Он имеет право на существование, но и множит количество дилетантов. Однако у каждого формата есть свои поклонники. Очень хорошо, что люди занимаются делом, а не пьют водку, например. Пусть лучше снимают вертикальное кино. Но смотреть его на нормальном мониторе невозможно», - сказал он.
По словам собеседника НСН, у вертикальных сериалов есть своя аудитория, однако микродрамы вряд ли когда-то вытеснят проекты привычного формата.
«У такого формата есть некий узкий круг аудиторий. Зритель все-таки смотрит телевизор. Вертикальное видео смотрится хорошо только в мобильном телефоне, в телевизоре оно смотрится ужасающе, как на планшете и ноутбуке. Сегодня все в смартфонах, у всех фокусируется внимание на телефоне. Но, например, в машине вы микродрамы смотреть не сможете, это отвлекает. Будете смотреть в метро, либо на работе под столом, чтобы начальник не видел. Это игрушка для детей, для молодежи, людей, которые думают: «Почему бы от нечего делать не снять кино на мобильный телефон». Классический формат сериалов никуда не отступит, у всех телевизоры дома. Микродрамы, на мой взгляд, так и останутся игрушкой для мобильных телефонов», - уточнил он.
Микродрамы представлены в России практически во всех онлайн-кинотеатрах. При этом сегодня в некоторых сериалах такого формата уже представлен именитый актерский состав. К примеру, в сериале «Где второй носок?» от «Кион» снимались Дмитрий Нагиев, Роза Сябитова, Влад Коноплев, Сергей Епишев и не только, передает «Радиоточка НСН».
