Лерчек попросила проверить действия следователя из-за отказа ей посетить врача

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак, попросила проверить действия следователя, якобы не разрешившего ей посещение врача во время домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление блогера.

Чекалина обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. По ее словам, будучи под домашним арестом, блогер неоднократно жаловалась на здоровье и боли в области живота, пишет RT. Однако следователь якобы запретил ей обратиться к врачу.

Ранее у Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии, девушка проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Суд в Москве выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Чекалиной о выводе более 250 млн рублей за рубеж и приостановил производство до выздоровления блогера.

ФОТО: ТАСС/Савостьянов Сергей
