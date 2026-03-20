Лерчек попросила проверить действия следователя из-за отказа ей посетить врача
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак, попросила проверить действия следователя, якобы не разрешившего ей посещение врача во время домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление блогера.
Чекалина обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. По ее словам, будучи под домашним арестом, блогер неоднократно жаловалась на здоровье и боли в области живота, пишет RT. Однако следователь якобы запретил ей обратиться к врачу.
Ранее у Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии, девушка проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Суд в Москве выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Чекалиной о выводе более 250 млн рублей за рубеж и приостановил производство до выздоровления блогера.
Горячие новости
- «Три дня в офисе, два - на удаленке»: Назван самый эффективный график работы
- Макгрегор получил разрешение на возвращение в UFC
- «Единственная площадка!»: Почему рекламодатели продолжают вливать деньги в Telegram
- В Южной Корее 55 человек пострадали при пожаре на заводе
- Россиянам рассказали, когда полностью растают сугробы
- «А как же Евстигнеев?»: Ректор ГИТИСа поспорил с Богомоловым о талантах
- Путин назначил новых послов в трех странах Африки
- Мечтают о сварке: 60% выпускников школ идут в колледжи, а не в вузы
- Минтранс утвердит новую стратегию транспортной отрасли
- Множит дилетантов: Почему микродрамы не вытеснят сериалы с экранов