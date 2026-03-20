Минтранс утвердит новую стратегию транспортной отрасли
Минтранс планирует в 2026 году утвердить обновленную транспортную стратегию до 2050 года. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин, передает ТАСС.
Как отметил министр, принятая в 2021 году стратегия доказала свою эффективность. Однако за последние годы появились новые направления и логистические цепочки, технологии, стратегические партнеры. Также Россия активно наращивает технологический и транспортный суверенитет.
«По поручению председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина обновляем стратегию. Новый горизонт планирования - 2050 год», - заявил Никитин.
Ранее министр сообщил, что в 2026 году Минтранс доработает нормативную базу по борьбе с дебоширами в самолетах и увеличит срок запрета на перелеты для них до 3 лет.
