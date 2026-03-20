Путин назначил новых послов в трех странах Африки

Президент Владимир Путин назначил новых послов России в Гане, Зимбабве и Малави. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, Андрей Ордаш стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Гана.

При этом Путин освободил Сергея Бердникова от должности посла в Гане и по совместительству в Либерии. Теперь дипломат назначен главой диппредставительства в Зимбабве и послом в Малави по совместительству.

Ранее российский лидер освободил Александра Горового от должности первого замминистра внутренних дел и назначил на этот пост Андрея Курносенко.

