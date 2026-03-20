Путин назначил новых послов в трех странах Африки
Президент Владимир Путин назначил новых послов России в Гане, Зимбабве и Малави. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.
Так, Андрей Ордаш стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Гана.
При этом Путин освободил Сергея Бердникова от должности посла в Гане и по совместительству в Либерии. Теперь дипломат назначен главой диппредставительства в Зимбабве и послом в Малави по совместительству.
Ранее российский лидер освободил Александра Горового от должности первого замминистра внутренних дел и назначил на этот пост Андрея Курносенко.
Горячие новости
- «А как же Евстигнеев?»: Ректор ГИТИСа поспорил с Богомоловым о талантах
- Путин назначил новых послов в трех странах Африки
- Мечтают о сварке: 60% выпускников школ идут в колледжи, а не в вузы
- Минтранс утвердит новую стратегию транспортной отрасли
- Множит дилетантов: Почему микродрамы не вытеснят сериалы с экранов
- Лерчек попросила проверить действия следователя из-за отказа ей посетить врача
- Банкротство - 80 тысяч: Почему современная молодежь не платит по счетам
- Россиянам рассказали, как отличить хороший кредит от плохого
- Минздрав назвал возраст репродуктивного здоровья мужчин
- «Одурманили курсами!»: Зумерам призвали оставить право на банкротство