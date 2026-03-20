«Одурманили курсами!»: Зумерам призвали оставить право на банкротство
Гарри Мурадян заявил в пресс-центре НСН, что часто зумеров соблазняют на микрозаймы и кредиты бредовыми онлайн-курсами, так что они фактически находятся под влиянием и не осознают своих действий.
Молодежи, которая набрала кредитов по глупости, и которую на это соблазнили инфоцыгане, надо давать шанс реабилитироваться и банкротиться. Об этом в пресс-центре НСН рассказал руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
«Представьте себе, 18-летний парень, которого одурманили инфокурсами, сказали, мол, дружище, купи курс по прорыву мышления. А он только недавно стал совершеннолетним и только недавно получил право нажимать на кнопку «взять микрозайм» в 300, 400, 600 тысяч. При этом он понятия не имеет, как будет отдавать. Что теперь? Запретить ему банкротиться? Простым гражданам, которые по глупости взяли кредит и не могут его вернуть, надо давать возможность реабилитироваться, а вот злодеев, которые намеренно ищут людей, чтобы их обманывать, а также обманывают и государство, и банки, надо наказывать, чем жестче, тем лучше», - рассказал он.
Ранее финансовый управляющий, эксперт по банкротствам Феликс Амаров заявил НСН, что рост числа банкротств среди зумеров (поколение людей до 25 лет) связан с агрессивной рекламой, финансовой безграмотностью и легкомыслием.
Горячие новости
- «Единственная площадка!»: Почему рекламодатели продолжают вливать деньги в Telegram
- В Южной Корее 55 человек пострадали при пожаре на заводе
- Россиянам рассказали, когда полностью растают сугробы
- «А как же Евстигнеев?»: Ректор ГИТИСа поспорил с Богомоловым о талантах
- Путин назначил новых послов в трех странах Африки
- Мечтают о сварке: 60% выпускников школ идут в колледжи, а не в вузы
- Минтранс утвердит новую стратегию транспортной отрасли
- Множит дилетантов: Почему микродрамы не вытеснят сериалы с экранов
- Лерчек попросила проверить действия следователя из-за отказа ей посетить врача
- Банкротство - 80 тысяч: Почему современная молодежь не платит по счетам