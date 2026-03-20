Минздрав назвал возраст репродуктивного здоровья мужчин

Возраст репродуктивного здоровья мужчин в России оценили в 18-49 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минздрава по диспансеризации россиян репродуктивного возраста.

Документ был утвержден в феврале текущего года.

«С учетом возрастной структуры отцовства... целесообразным видится определить возвратной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет», - указано в рекомендациях.

Как отметили в Минздраве, мужчины физиологически могут зачать ребенка в любом возрасте после полового созревания. Однако с каждым годом вероятность иметь детей уменьшается, при возрасте будущего отца старше 35 лет шанс родить живого ребенка в два раза меньше по сравнению с более молодыми. Также рожденные от возрастных отцов дети отличаются худшими показателями здоровья.

Кроме того, Минздрав подчеркнул важность работы в части профилактики мужского бесплодия, так как нередко его выявляют у пациентов без выраженных жалоб, пишет RT.

Между тем хирург-уролог Андрей Убогий заявил НСН, что репродуктивные возможности мужчин бесконечны, хотя качество спермограммы сейчас в десять раз ниже, чем в начале XX века.

