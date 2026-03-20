Россиянам рассказали, как отличить хороший кредит от плохого
Гарри Мурадян заявил в пресс-центре НСН, что нельзя сравнивать кредит на iPhone и кредит для бизнеса.
Руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в пресс-центре НСН рассказал, что нельзя считать все кредиты «плохими», так как сегодня банки дают возможность тем, кто занимается бизнесом, развиваться, такие кредиты могут принести пользу, а не вогнать в кабалу.
«Кредиты бывают хорошие и плохие. Ты можешь взять кредит на iРhone, а можешь взять кредит для бизнеса или овердрафт. Оборотный кредит для бизнеса – это не так уж и плохо. Пока тебе не пришли деньги от заказчика, которому ты предоставил услугу, банк тебе может дать оборотный кредит, чтобы ты выплатил зарплаты и рассчитался с подрядчиками. Квартира – это же тоже большой кредит, но что теперь, никому не брать ипотеку? Среда формирует культуру людей. Мы на данный момент сделали жилье настолько недоступным! Человеку нужно выплатить стоимость пяти квартир, чтобы получить одну свою. Не проще ли снимать квартиру и не попадать в кабалу на 20-30 лет? Поэтому молодежь выбирает жить «здесь и сейчас»», - рассказал он.
Ранее Мурадян заявил в пресс-центре НСН, что молодежи, которая набрала кредитов по глупости из-за инфоцыган, нужно оставить право банкротства.
Горячие новости
- Россиянам рассказали, когда полностью растают сугробы
- «А как же Евстигнеев?»: Ректор ГИТИСа поспорил с Богомоловым о талантах
- Путин назначил новых послов в трех странах Африки
- Мечтают о сварке: 60% выпускников школ идут в колледжи, а не в вузы
- Минтранс утвердит новую стратегию транспортной отрасли
- Множит дилетантов: Почему микродрамы не вытеснят сериалы с экранов
- Лерчек попросила проверить действия следователя из-за отказа ей посетить врача
- Банкротство - 80 тысяч: Почему современная молодежь не платит по счетам
- Россиянам рассказали, как отличить хороший кредит от плохого
- Минздрав назвал возраст репродуктивного здоровья мужчин