«Выдающийся актер может быть не самым образованным человеком, это касается и режиссеров. Если бы мы подходили с такими жесткими мерками, мы бы лишились великих актеров и режиссеров, например, Николая Гриценко или Евгения Евстигнеева. Набор в театральный вуз – это настолько индивидуальная история каждый раз, что в одном случае незнание Пушкина является барьером, в другом – не совсем. У нас в ГИТИСе случалось, что талантливую девушку, которая считала необязательным знакомство с Пушкиным, мы отсеивали. Но бывали случаи, когда очень талантливого человека, который не читал, но готов это наверстать, мы хватали обеими руками. Очень важно, чтобы у человека сохранялось желание учиться. По сути Богомолов прав, но в жизни мы поступаем по-разному», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что без труда талантливый человек не добьется успеха.

«Главное, чтобы талантливый человек понимал, что способности ему дал Бог, судьба, что это требует еще и ежедневной работы. Талант – это 90% труда и 10% первоначальных способностей. Все великие художники, композиторы, актеры – это все фантастические трудяги. Уровень образования ужасен, но это не отменяет того, что в каждом наборе есть хорошо образованные ребята. Поступающие на режиссера и продюсера – это обычно более образованные люди, при поступлении на актерские специальности достаточно выучить два стиха, две басни и фрагмент прозы», - добавил собеседник НСН.

Ранее режиссёр Константин Богомолов поздравил народного артиста РФ, худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского с назначением на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский был назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ в начале марта, а худрук Губернского театра Сергей Безруков теперь будет еще и художественным руководителем МХАТ имени Горького.

