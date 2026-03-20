«А как же Евстигнеев?»: Ректор ГИТИСа поспорил с Богомоловым о талантах
Главное, чтобы талантливый человек понимал, что способности ему дал Бог или судьба, что это требует еще и ежедневной работы, заявил НСН Григорий Заславский.
Выдающийся актер может быть не самым образованным человеком, это касается и режиссеров, заявил НСН ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.
Уволившийся с поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ Константин Богомолов жёстко раскритиковал систему образования в этом учреждении, а также студентов. Он заявил, что современные студенты не танцуют, не поют, у них ужасный жест, зажатые тела, они не играют на музыкальных инструментах, не говорят по-французски. Богомолов также выступил против принципа зачисления студентов только за талант, если они не знают программы, передает «Абзац». Заславский объяснил, почему на практике такой подход не работает.
«Выдающийся актер может быть не самым образованным человеком, это касается и режиссеров. Если бы мы подходили с такими жесткими мерками, мы бы лишились великих актеров и режиссеров, например, Николая Гриценко или Евгения Евстигнеева. Набор в театральный вуз – это настолько индивидуальная история каждый раз, что в одном случае незнание Пушкина является барьером, в другом – не совсем. У нас в ГИТИСе случалось, что талантливую девушку, которая считала необязательным знакомство с Пушкиным, мы отсеивали. Но бывали случаи, когда очень талантливого человека, который не читал, но готов это наверстать, мы хватали обеими руками. Очень важно, чтобы у человека сохранялось желание учиться. По сути Богомолов прав, но в жизни мы поступаем по-разному», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что без труда талантливый человек не добьется успеха.
«Главное, чтобы талантливый человек понимал, что способности ему дал Бог, судьба, что это требует еще и ежедневной работы. Талант – это 90% труда и 10% первоначальных способностей. Все великие художники, композиторы, актеры – это все фантастические трудяги. Уровень образования ужасен, но это не отменяет того, что в каждом наборе есть хорошо образованные ребята. Поступающие на режиссера и продюсера – это обычно более образованные люди, при поступлении на актерские специальности достаточно выучить два стиха, две басни и фрагмент прозы», - добавил собеседник НСН.
Ранее режиссёр Константин Богомолов поздравил народного артиста РФ, худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского с назначением на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский был назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ в начале марта, а худрук Губернского театра Сергей Безруков теперь будет еще и художественным руководителем МХАТ имени Горького.
