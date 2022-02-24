СМИ: Российские военные подошли к Харькову

По данным Telegram-канал Readovka, российские танки расположились на окраине города. При этом информации о боестолкновениях не поступало.

В Сети появились видео с техникой и военнослужащими РФ, предположительно, кадры сняты под Харьковом. Кроме того, очевидцы сообщают о российских танках в Геническе под Херсоном.

Россия в четверг начала военную операцию на Украине для защиты мирных жителей Донбасса, пишет «Свободная пресса».

