СМИ: Российские военные подошли к Харькову
Российские войска приближаются к Харькову, сообщают СМИ.
По данным Telegram-канал Readovka, российские танки расположились на окраине города. При этом информации о боестолкновениях не поступало.
В Сети появились видео с техникой и военнослужащими РФ, предположительно, кадры сняты под Харьковом. Кроме того, очевидцы сообщают о российских танках в Геническе под Херсоном.
Россия в четверг начала военную операцию на Украине для защиты мирных жителей Донбасса, пишет «Свободная пресса».
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