Мечтают о сварке: 60% выпускников школ идут в колледжи, а не в вузы
Светлана Бессараб заявила в пресс-центре НСН, что сегодня большинство молодых людей , окончив колледж и получив прикладную профессию, получают даже больше офисных сотрудников.
Больше половины сегодняшних выпускников девятых классов идут в колледжи и осваивают практичные и хорошо оплачиваемые профессии, например, сварщика. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
«Сейчас дети действительно более практичны, более 60% выпускников школ идут в систему СПО получать среднее специальное образование. Если раньше шли за высшим образованием, получали диплом и потом могли идти работать, хоть курьером, но главное с дипломом, то сейчас они получают ту самую востребованную профессию на рынке труда и достаточно неплохо себя ощущают. У многих из них объективно нет стремления получить высшее образование. Они остаются хорошими востребованными сварщиками, например, и получают намного больше, чем офисный менеджер», - рассказала она.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что стимуляция рабочих профессий идет на уровне и работодателей, и государства, все больше молодых людей выбирают такие специальности, а конкурсы в колледжи не уступают конкурсам в хорошие вузы.
