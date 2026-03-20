«Сейчас дети действительно более практичны, более 60% выпускников школ идут в систему СПО получать среднее специальное образование. Если раньше шли за высшим образованием, получали диплом и потом могли идти работать, хоть курьером, но главное с дипломом, то сейчас они получают ту самую востребованную профессию на рынке труда и достаточно неплохо себя ощущают. У многих из них объективно нет стремления получить высшее образование. Они остаются хорошими востребованными сварщиками, например, и получают намного больше, чем офисный менеджер», - рассказала она.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что стимуляция рабочих профессий идет на уровне и работодателей, и государства, все больше молодых людей выбирают такие специальности, а конкурсы в колледжи не уступают конкурсам в хорошие вузы.

