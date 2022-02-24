Минобороны: Украинские пограничники не оказывают сопротивления российским военным

Российские военные не встречают сопротивления со стороны украинских пограничников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила об атаках на подразделения, наряды и пункты пропуска в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. В ведомстве сообщили, что госграницу атакуют со стороны России и Белоруссии с применением стрелкового оружия, артиллерии и тяжелой техники.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПограничникиМинобороны РФУкраина
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