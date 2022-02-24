Погранслужба Украины: Россия атакует украинские города «при поддержке Белоруссии»
Российские войска атакуют украинские города «при поддержке Белоруссии». Об этом сообщили представители погранслужбы Украины.
По данным источника, боевые действия начались примерно в 5:00 часов утра недалеко от городов Житомир, Луганск, Сумы, Харьков, Чернигов. Сообщается также об атаке с территории полуострова Крым. Информация о раненых уточняется.
В ведомстве добавили, что российские военные для атаки на пограничные части, патрули и погранпереходы используют артиллерию, тяжелую военную технику и легкое стрелковое оружие. Представители погранслужбы Украины также рассказали, что со стороны противника ведется деятельность диверсантов и разведгрупп.
При этом отмечается, что украинские пограничники, ВСУ и Национальная гвардия страны тоже стреляют по российским войскам.
Ранее RT сообщил, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. По его словам, это сделано для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».
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