Погранслужба Украины: Россия атакует украинские города «при поддержке Белоруссии»

Российские войска атакуют украинские города «при поддержке Белоруссии». Об этом сообщили представители погранслужбы Украины.

По данным источника, боевые действия начались примерно в 5:00 часов утра недалеко от городов Житомир, Луганск, Сумы, Харьков, Чернигов. Сообщается также об атаке с территории полуострова Крым. Информация о раненых уточняется.

В ведомстве добавили, что российские военные для атаки на пограничные части, патрули и погранпереходы используют артиллерию, тяжелую военную технику и легкое стрелковое оружие. Представители погранслужбы Украины также рассказали, что со стороны противника ведется деятельность диверсантов и разведгрупп.