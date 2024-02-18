Минобороны: Сырский приказал оставить Авдеевку после начала бегства ВСУ

Вооруженные силы Украины начали неконтролируемо бежать из Авдеевки за сутки до приказа главкома Александра Сырского об отступлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

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По его словам, в настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города, блокированию украинских подразделений, оставивших населенный пункт и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

Ранее командующий группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины Александр Тарнавский сообщил, что на заключительном этапе вывода подразделений из Авдеевки «некоторое количество» украинских бойцов попали в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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