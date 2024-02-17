Генерал Тарнавский признал пленение военных ВСУ при отходе из Авдеевки

Командующий группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины Александр Тарнавский сообщил, что на заключительном этапе вывода подразделений из Авдеевки «некоторое количество» украинских бойцов попали в плен.

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Он не уточнил количество попавших в плен бойцов ВСУ.

Накануне Тарнавский уже сообщал, что при отходе из Авдеевки часть украинских военнослужащих попали в плен.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подразделения украинских Вооруженных сил выходят из Авдеевки и переходят к обороне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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