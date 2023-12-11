Также он заявил, что что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ. По его словам, из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские спецслужбы намерены сместить активность армии в сторону нестандартных форм ведения военных действий.

Ранее Кириллов обвинил ВСУ в применении компонентов химического оружия, за время спецоперации было зафиксировано 17 случаев отравления продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

