Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО

Сотрудники Министерства обороны США проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

Он отметил, что российские специалисты получили доступ к лабораториям в Северодонецке и Херсоне, были проанализированы документы и сделаны выводы. Используемые препараты Пентагон рассматривал для применения в биологических программах, заключили в МО.

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Также он заявил, что что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ. По его словам, из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские спецслужбы намерены сместить активность армии в сторону нестандартных форм ведения военных действий.

Ранее Кириллов обвинил ВСУ в применении компонентов химического оружия, за время спецоперации было зафиксировано 17 случаев отравления продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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