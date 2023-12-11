Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО
Сотрудники Министерства обороны США проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.
Он отметил, что российские специалисты получили доступ к лабораториям в Северодонецке и Херсоне, были проанализированы документы и сделаны выводы. Используемые препараты Пентагон рассматривал для применения в биологических программах, заключили в МО.
Также он заявил, что что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ. По его словам, из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские спецслужбы намерены сместить активность армии в сторону нестандартных форм ведения военных действий.
Ранее Кириллов обвинил ВСУ в применении компонентов химического оружия, за время спецоперации было зафиксировано 17 случаев отравления продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО
- Посла Дании вызвали в МИД РФ из-за его высказываний о российской экономике
- Премьер-министр Польши призвал ЕС отказаться от централизации
- К «Итогам года с Путиным» поступило более миллиона вопросов
- Медведев допустил «точечные изменения» в Конституции РФ
- Первая в ОАЭ пивоварня откроется в Абу-Даби
- «Многое нужно сделать»: Медведев объяснил необходимость Путина во главе страны
- Объявлена символическая сборная 18-го тура РПЛ
- Автомобиль упал с четвертого уровня парковки в Москве
- Суд в Финляндии продлил арест россиянина Тордена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru