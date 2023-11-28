Минобороны РФ: ВСУ применяли химоружие для заражения еды
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов обвинил Вооружённые силы Украины (ВСУ) в применении компонентов химического оружия, сообщает РИА Новости.
Выступая на сессии III Конгресса молодых ученых он уточнил, что за время спецоперации было зафиксировано 17 случаев отравления продуктов питания.
«Зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек», — уточнил Кириллов.
Он добавил, что в компонентах этого оружия российские военные химики выявили ряд соединений, которые производятся «только в одной стране».
Ранее Кириллов заявил, что на Украине собирались штаммы вируса птичьего гриппа, которые способны преодолевать межвидовой барьер, а заказчиком был Пентагон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru