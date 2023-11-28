Выступая на сессии III Конгресса молодых ученых он уточнил, что за время спецоперации было зафиксировано 17 случаев отравления продуктов питания.

«Зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек», — уточнил Кириллов.

Он добавил, что в компонентах этого оружия российские военные химики выявили ряд соединений, которые производятся «только в одной стране».

Ранее Кириллов заявил, что на Украине собирались штаммы вируса птичьего гриппа, которые способны преодолевать межвидовой барьер, а заказчиком был Пентагон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

