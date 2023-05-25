Минобороны: «Солнцепек» поразил опорные пункты ВСУ
Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» российского производства поразила опорные пункты украинских военных в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Экипаж выполнил три огневых задачи в районе Первомайского. Также российская авиация нанесла удары по опорным пунктам на лисичанском направлении в ДНР и авдеевском в ДНР.
Артиллеристы уничтожили семь артиллерийских оружий и три миномета войск Украины на огневых позициях в районе населенного пункта Победа.
Ранее российские самолеты и «Солнцепеки» ударили по позициям ВСУ в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru