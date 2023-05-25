Минобороны: «Солнцепек» поразил опорные пункты ВСУ

Экипаж выполнил три огневых задачи в районе Первомайского. Также российская авиация нанесла удары по опорным пунктам на лисичанском направлении в ДНР и авдеевском в ДНР.

Артиллеристы уничтожили семь артиллерийских оружий и три миномета войск Украины на огневых позициях в районе населенного пункта Победа.

Ранее российские самолеты и «Солнцепеки» ударили по позициям ВСУ в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

