Российские самолеты и «Солнцепеки» ударили по позициям ВСУ в ДНР

Штурмовая авиация РФ и системы ТОС-1А «Солнцепек» поразили позиции украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

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Отмечается, что штурмовая авиация нанесла удар по противнику неуправляемыми ракетами, «Солнцепеки» — термобарическими снарядами, пишет Газета.ру.

«Противник понес потери в личном составе и технике», — указал Савчук в беседе с РИА Новости.

Также оперативно-тактическая авиация РФ применила фугасные авиабомбы для ударов по пунктам временной дислокации ВСУ и складу боеприпасов, пишет Ura.ru. Кроме того, на червоно-дибровском участке российские военные обнаружили перемещение личного состава и техники противника: 58-й мотопехотной бригады, штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады, 15-го полка нацгвардии. Артиллеристы группировки «Центр» нанесли огневое поражение ВСУ.

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ФОТО: Минобороны РФ
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