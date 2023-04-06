В США посоветовали обезвредить российский «Солнцепек» до его применения
Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» должна быть найдена и обезврежена до ее применения. Об этом заявил оборонный эксперт Дэвид Хэмблинг, сообщил журнал Newsweek.
По мнению Хэмблинга, только так можно эффективно противостоять «Солнцепеку».
Американский эксперт подчеркнул, что система «Солнцепек» отличается значительной эффективностью. Хэмблинг назвал ее одной из важнейших в армии России.
Ранее на Украине заявили, что «Солнцепек» практически не оставляет шансов укрепрайонам ВСУ, выжить при его залпе почти невозможно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru