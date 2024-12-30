Минобороны Словакии: Киеву придется отказаться от части территорий

Киеву придется смириться с потерей части территорий, сообщил телеканалу te3 министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

СМИ: Многие бойцы ВСУ согласны на прекращение огня и отказ от территорий

По его словам, Украина не осознает особенности своего географического положения и не понимает, что у нее самая протяженная граница именно с Россией.

Ранее экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий, которые вошли в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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