Минобороны Словакии: Киеву придется отказаться от части территорий
30 декабря 202406:18
Киеву придется смириться с потерей части территорий, сообщил телеканалу te3 министр обороны Словакии Роберт Калиняк.
По его словам, Украина не осознает особенности своего географического положения и не понимает, что у нее самая протяженная граница именно с Россией.
Ранее экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий, которые вошли в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru