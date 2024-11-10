Экс-главком НАТО считает, что Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий

По его словам, политик «окажет давление, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров». При этом вместе с отказом от части территорий для Киева «откроется свободная дорога» в Североатлантический альянс, в который Украину могут принять в течение трех-пяти лет.

Кроме того, Трамп будет оказывать давление на страны Европы, чтобы они повышали расходы на оборону, отметил экс-главком НАТО.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что кровопролитие на Украине скоро завершится благодаря плану Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

