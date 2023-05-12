Минобороны: Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении

Украинские подразделения 11 мая предприняли попытки наступать на соледарском направлении, но все атаки были отбиты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков, а также другая техника. Российские силы не допустили прорывов обороны.