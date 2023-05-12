Минобороны: Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении
Украинские подразделения 11 мая предприняли попытки наступать на соледарском направлении, но все атаки были отбиты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков, а также другая техника. Российские силы не допустили прорывов обороны.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева. По его словам, на Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, в части мест успешно, передает «Радиоточка НСН».
Вечером 11 мая военные корреспонденты сообщили, что украинская армия начала контрнаступление. По их данным, ВСУ пытались прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступала при поддержке бронегрупп, сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru