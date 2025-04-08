СМИ: Аракчи и Уиткофф примут участие в непрямых переговорах Ирана и США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф примут участие в переговорах двух стран. Об этом сообщило агентство Nour News.
По его данным, непрямые переговоры Ирана и США стартуют в субботу в Омане.
«В них поговорят министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник США... Стив Уиткофф», - сообщило агентство.
Ранее глава иранского МИД заявлял, что представители республики и США проведут обсуждения на высоком уровне в Омане.
Как сообщали СМИ, Вашингтон перебрасывает на Ближний Восток бомбардировщики и дополнительную авианосную группу. США предупредили Иран, что времени на принятие ядерной сделки и начало демонтажа ядерной программы остается все меньше, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru