СМИ: Аракчи и Уиткофф примут участие в непрямых переговорах Ирана и США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф примут участие в переговорах двух стран. Об этом сообщило агентство Nour News.

По его данным, непрямые переговоры Ирана и США стартуют в субботу в Омане.

«В них поговорят министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник США... Стив Уиткофф», - сообщило агентство.

Ранее глава иранского МИД заявлял, что представители республики и США проведут обсуждения на высоком уровне в Омане.

Как сообщали СМИ, Вашингтон перебрасывает на Ближний Восток бомбардировщики и дополнительную авианосную группу. США предупредили Иран, что времени на принятие ядерной сделки и начало демонтажа ядерной программы остается все меньше, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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