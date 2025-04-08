На трассе в Ростовской области опрокинулся автобус, пострадали три человека

Рейсовый автобус, который следовал из Москвы в Геническ, опрокинулся на трассе в Ростовской области, есть пострадавшие. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в Аксайском районе. По данным прокуратуры, водитель автобуса не справился с управлением.

«В результате происшествия есть пострадавшие. Прокуратурой организована проверка в связи с ДТП», - отметило ведомство.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла на 4-м километре трассы «Северный обход Ростова-На-Дону» в 05:15 мск. В автобусе находились 23 человека, трое пострадали.

Ранее в Энгельсе столкнулись автомобили Kia Shuma и Mitsubishi Lancer, пострадали водитель Kia и два пассажира легковушек, пишет 360.ru.

