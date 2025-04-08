В Чечне мужчина с ножом напал на сотрудников ДПС
Мужчина с ножом напал на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС в чеченском Ачхой-Мартане. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Чеченской Республике.
По данным правоохранителей, ЧП произошло около 21:00. На пост ДПС напал местный житель, в результате полицейские получили ножевые ранения. Нападавшего ликвидировали ответным огнем.
«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ)», - указали в СК.
Специалисты проводят осмотр места происшествия, обстоятельства совершенного преступления установят в ходе расследования дела.
Ранее в Амстердаме мужчина с ножом напал на прохожих в центре города, пять человек пострадали, напоминает РЕН ТВ.
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