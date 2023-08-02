Минобороны России: ВСУ пытались атаковать корабль ВМФ России

Украинская сторона снова пыталась атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

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В оборонном ведомстве отчитались о своевременном обнаружении и уничтожении украинского катера.

Ранее стало известно, что ВСУ безуспешно попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВМФ РФВСУСпецоперацияМинобороны РФ

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