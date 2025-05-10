Экс-замглавы Брянской области заподозрили в получении взяток через сына

Экс-замгубернатора Брянской области Сергей Тимошенко, которого обвиняют в коррупции, получал взятки через сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сумма взятки составила 650 тысяч рублей, а имущество оценили в 770,3 тысячи рублей. К тому же Тимошенко обвиняется в том, что он получил взятку в размере не менее 469,5 тысячи рублей, а также имуществом и услугами на 121,2 тысячи, начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну и деньгами через другого посредника.

Фигуранта дела задержали в марте 2025 года. В отношении Тимошенко возбудили дело по двум эпизодам части шестой статьи 290-й УК РФ «Получение взятки». При этом его сыну Антону вменяют посредничество в совершении преступления.

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Согласно версии следствия, в 2019-2021 годах Тимошенко курировал строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов в Брянской области, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли их.

Следствие утверждает, что всего замгубернатора смог получить свыше четырех млн рублей. Известно, что взамен Тимошенко обещал бизнесменам покровительство и содействие в заключении новых контрактов.

Ранее Следственный комитет завершил расследование дела бывшего кадрового начальника Минобороны генерала Юрия Кузнецова. По версии следствия, он получил взятку в размере более 80 млн рублей. Прежде эта сумма составляла 30,5 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияСудыКоррупция В РоссииВзяткаБрянская Область

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