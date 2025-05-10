СМИ: Судебные приставы объявили в розыск певицу Анну Нетребко
Судебные приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко по подозрению в проведении незаконной перепланировки ее квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По данным источника, приставы потребовали, чтобы петербургскую квартиру артистки осмотрели коммунальные службы для выявления возможной незаконной перепланировки.
Известно, что в Санкт-Петербурге суд вынес решение, которое обязывает 53-летнюю исполнительницу предоставить доступ коммунальщикам в ее жилье. Это произошло после почти двухлетних усилий администрации Адмиралтейского района в проведении проверки.
При этом отмечается, что, если Нетребко не выполнит решение суда, то на нее может быть наложен ежемесячный штраф в размере 20 тысяч рублей. Однако пока официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что продюсер Андрей Разин собирается через суд отменить завещание бывшего солиста группы «Ласковый май», певца Юрия Шатунова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru