СМИ: К Курской области ВСУ перебросили наемников из западных ЧВК

Командование ВСУ перебросило наемников из западных ЧВК к границе Курской области, сообщает Telegram-канал «Архангелы спецназа».

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По данным источника, у границы российского региона в том числе были замечены представители польских «ASBS Othago» и «European Security Academy». Канал писал, что командование ВСУ также направило туда членов ЧВК «Rae LT» из Литвы, «G4S» из Великобритании и «Iron Navy» из Эстонии.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в период действия перемирия ко Дню Победы ВСУ четыре раза попытались пройти через границу в Курской и Белгородской областях.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЗападЧВКВСУКурская Область

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