СМИ: К Курской области ВСУ перебросили наемников из западных ЧВК
Командование ВСУ перебросило наемников из западных ЧВК к границе Курской области, сообщает Telegram-канал «Архангелы спецназа».
По данным источника, у границы российского региона в том числе были замечены представители польских «ASBS Othago» и «European Security Academy». Канал писал, что командование ВСУ также направило туда членов ЧВК «Rae LT» из Литвы, «G4S» из Великобритании и «Iron Navy» из Эстонии.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в период действия перемирия ко Дню Победы ВСУ четыре раза попытались пройти через границу в Курской и Белгородской областях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: К Курской области ВСУ перебросили наемников из западных ЧВК
- Роскачество: В РФ режим тишины распространяется и на дачи
- Захарова сравнила парад в Москве и встречу глав МИД стран ЕС во Львове
- СМИ: Продюсер Разин через суд намерен отменить завещание певца Шатунова
- СМИ: При взрыве гранаты в Лосино-Петровском погибли два человека
- В ДТП в Бурятии пострадали двое детей
- Песков: Поставки оружия Киеву в рамках перемирия надо прекратить
- В Турции задержан преступник, разыскиваемый Россией за терроризм
- СМИ: США вновь начали поставлять в Россию косметику
- В Индии заявили, что Пакистан перебрасывает войска к границе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru