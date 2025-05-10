СМИ: К Курской области ВСУ перебросили наемников из западных ЧВК

По данным источника, у границы российского региона в том числе были замечены представители польских «ASBS Othago» и «European Security Academy». Канал писал, что командование ВСУ также направило туда членов ЧВК «Rae LT» из Литвы, «G4S» из Великобритании и «Iron Navy» из Эстонии.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в период действия перемирия ко Дню Победы ВСУ четыре раза попытались пройти через границу в Курской и Белгородской областях.