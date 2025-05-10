Политолог: Россия может одобрить размещение иностранных войск на Украине
Россия может одобрить присутствие иностранных войск на территории Украины, только если это не будет угрожать ее безопасности. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на председателя совета клуба «Валдай», декана факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрея Быстрицкого.
По его словам, без новых контуров глобальной безопасности не могут появиться устойчивые решения. В других условиях, добавил политолог, любой военный контингент является фактором риска.
При этом Быстрицкий подчеркнул, что оптимальным сценарием для Москвы остается включение мирных соглашений в большой международный договор о безопасности в Европе.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что командование ВСУ перебросило наемников из западных ЧВК к границе Курской области.
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